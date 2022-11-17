17 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 18:15 — REGNUM Республиканская партия США обеспечила себе большинство в палате представителей, получив 218 мест на промежуточных выборах, хотя правительство до сих пор и подсчитывает оставшиеся голоса. Демократы тем временем выиграли 209 мест, но сохранили большинство в Сенате.

Демократы и Республиканцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом незначительное большинство республиканцев всё же не дотянуло до того «красного цунами», которое предсказывали многие эксперты, хотя партия экс-президента США Дональда Трампа и сфокусировала предвыборную кампанию на наиболее важных для избирателей вопросах, в частности на росте преступности и неустойчивой экономике.

На этом фоне президент США Джо Байден заявил, что «будет работать с каждым — республиканцем или демократом, — кто готов сотрудничать со мной, чтобы добиться результатов для избирателей».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Не могу поверить, что говорю это, но на один короткий момент он повел себя как президент», — отмечает freethinker74 757.

«Надеюсь, что республиканцы разумно используют свою власть и остановят сумасшедший Сенат», — пишет mc48.

«Я лично никогда не думал, что будет «красная волна». Преступные либеральные СМИ и их ложь просто слишком сильны, чтобы либералы с промытыми мозгами могли это понять. Либералы видят, что преступность растет до небес, бензин стоит 5 долларов за галлон, цены на продукты удваиваются, их налоги достигли рекордно высокого уровня, и все же они голосуют за демократов. Это определение безумия с промытыми мозгами», — указывает Owls5262.

«Конечно! Байден будет работать с людьми, которых только что назвал нацистами», — осуждает californiareason.

«Теперь наш Байден хочет работать со всеми. И это после того, как он назвал 88 миллионов американцев полуфашистами и привел нашу нацию к краху», — вспоминает fuddyduddydude.

Джо Байден stingrayschuller

«Я подозреваю, что большинство американцев (и я) согласно с вами в том, что администрация Байдена виновата в бешеной инфляции, из-за которой бесчисленные миллионы людей (и я в том числе) вынуждены пользоваться кредитными картами для оплаты еды, газа и скачков коммунальных платежей», — рассказывает american-irishman.

«Вот только экономисты сходятся во мнении, что более половины инфляции в США вызвано корпоративными прибылями… не ростом расходов или потенциальных налогов… прибылями. «Красная волна» республиканцев не накрыла Америку от части потому, что не все верят, что Байден несет ответственность за инфляцию. Монополии на нефть и нехватка жилья вносят большой вклад, но опять же что-то около 52% приходится на корпоративные прибыли из-за завышения цен», — отвечает fars.

«Теперь, когда республиканцы контролируют ситуацию, я думаю, что 90% их усилий должно быть направлено на принятие законов, исправляющих политику больших расходов Байдена, зеленой энергетики, открытых границ. Эти усилия должны стать предметом общественного обсуждения», — верит justnormal275.

«Имея только палату представителей, республиканцы могут надеяться только на то, что им удастся остановить прохождение любой другой программы Байдена, но они не смогут реализовать ни одну из программ республиканцев. По сути, мы имеем тупик на следующие два года. Это не самый худший исход, поскольку он должен положить конец любым новым масштабным расходам на социальную сферу и инфраструктуру», — рассуждает nolealum83.

«Пора начинать подготовку к 2024 году. Республиканцы должны объединиться… кто бы ни был выдвинут после праймериз… мы должны обеспечить, чтобы хорошие консервативные американцы и независимые люди вышли и проголосовали как можно раньше. Кроме того, на каждом участке должно быть достаточно наблюдателей-республиканцев. Давайте превратим красную рябь в цунами», — призывает OuterBanker338.

Напомним, что сторонники Республиканской партии США разошлись во мнениях о том, оказала ли поддержка экс-президента страны Дональда Трампа негативное влияние на промежуточные выборы в Конгресс, результаты которых не оправдали прогнозов о победе республиканцев в обеих палатах.

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