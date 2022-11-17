Москва, 17 ноября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Киевский режим не хочет никаких переговоров, заявил 17 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, киевские власти однозначно не желают никаких переговоров. Песков отметил, что цели специальной военной операции России на территории бывш. УССР должны быть достигнуты.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Песков объяснил, почему Россия не стала возражать против автоматического продления «зерновой сделки».