Кострома, , 16:31 — REGNUM Состояние фельдшеров и пилотов, пострадавших в крушении санитарного вертолёта Ми-2 под Костромой, продолжает улучшаться. Об этом сообщил заведующий травматолого-ортопедическим отделением городской больницы Костромы Андрей Торшилов.

Фельдшер Алексей Яковлев Администрация Костромской области

«Все больные в сознании, ориентированы, динамика у них стабильная, дыхание тоже адекватное — без искусственной вентиляции. Мы их перевели из тяжелых больных, какими они были на момент поступления, в состояние средней тяжести», — сказал врач.

Оба пилота находятся в реанимации. Одного из фельдшеров перевели в общую палату травматологического отделения, где его ждёт реабилитация. В ближайшее время из реанимации переведут и второго медика.

Напомним, вертолёт выполнял санитарный рейс из Шарьи в Кострому вечером 8 ноября. На его борту находились пять человек — два пилота, фельдшеры и пациент с инфарктом миокарда. Больной скончался. У пострадавших были выявлены серьёзные травмы головы, живота, грудной клетки, переломы, ушибы лёгких. После ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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