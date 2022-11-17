Уфа, , 15:03 — REGNUM Верховный суд Башкирии постановил избрать в отношении обвиняемого в превышении должностных полномочий первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Виктора Жулькова меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом 17 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов Башкирии в своем телеграм-канале.

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Сообщается, что Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционную жалобу адвоката обвиняемого на постановление Ленинского районного суда города Уфы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

«Суд апелляционной инстанции постановление Ленинского районного суда г. Уфы отменил, постановив избрать в отношении Жулькова меру пресечения в виде запрета определённых действий», — сообщает пресс-служба.

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