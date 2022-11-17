Москва, , 15:23 — REGNUM В 2023 году вместо 3-3,5% рост мирового ВВП может составить 1,5-2%, а с учетом роста населения это означает сокращение реальных доходов в большом числе стран, нарастании бедности, социальных проблем, гражданских конфликтов и миграционных потоков в направлении более развитых стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявил декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента политологии финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев.

Бедность

«В рецессию в 2023 году могут в первую очередь скатиться страны, где темпы роста экономики наименьшие, — сказал он. — Это прежде всего государства Западной Европы, Япония, Южная Корея, США и другие экономически развитые участники коллективного Запада. Формально пока эти страны не в рецессии. Напомним, что рецессией считается снижение ВВП в течение двух кварталов подряд. И пока еще ни в одной крупной западной экономике такого не произошло. Однако прямо сейчас на наших глазах происходит замедление и ВВП, и промышленного производства практически во всех странах коллективного Запада. Например, в Великобритании в сентябре промышленное производство сократилось более чем на 3% по сравнению с 2021 годом».

И еще более мрачная картина, по его словам, вырисовывается, если посмотреть на индексы предпринимательских настроений и настроений потребителей.

«В еврозоне, например, индекс потребительского доверия находится на рекордно низкой отметке за все время наблюдений с 1970-х годов. Таким низким он не был ни во время пандемии, ни во время кризиса 2009 года, — констатировал Селезнев. — То же самое можно сказать и о Великобритании, и о США, и о других западных странах. В Америке индексы потребительского доверия сегодня худшие с 1950-х годов. Вполне очевидно, что западные страны станут первой жертвой рецессии. Сокращение потребительского доверия означает уменьшение расходов на потребление, а оно, в свою очередь, будет способствовать сжатию экономики. В странах с быстрорастущей экономикой, таких как Китай и Индия, очевидно, можно ожидать сокращения темпов роста, однако отката в промышленном производстве здесь не будет».

Тем не менее, как полагает Селезнев, общие прогнозы развития мировой экономики достаточно мрачные.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Евростата, инфляция в еврозоне в октябре 2022 года достигла 10,6%.

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