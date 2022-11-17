Москва, 17 ноября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Компании в Германии испытывают финансовые проблемы — это последствия энергетического кризиса, высокой инфляции, стоимости электричества и проблем с цепочками поставок, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

(сс) lisatheobald Зима в Германии

«Повышенному риску неплатежеспособности особенно подвержены энергоемкие отрасли, такие как: химическая, керамическая, стекольная промышленность, производители бумаги и удобрений, пекарни, транспортно-логистическая отрасль, компании, работающие в сфере общественного питания и производства напитков.

Настроения у компаний в строительной отрасли также крайне плохие. Стройки сворачиваются из-за нехватки сырья и квалифицированных рабочих, себестоимости строительных материалов и энергетического кризиса.

Правительство Германии приняло ряд мер по оказанию помощи потребителям и предприятиям, чтобы смягчить удар от роста цен на энергоносители. Так, планируется потратить более 1 трлн евро на государственную поддержку предприятий и домохозяйств, иначе Европа может столкнуться с падением ВВП от 6,5% до 11,5%.

Но это лишь временные решения по высоким ценам, которые будут иметь долгосрочные негативные последствия для экономики ЕС в виде высокого долгового бремени.

Высокая стоимость энергоносителей вынуждает сокращать или закрывать производства в Европе, что в конечном итоге вызовет повышение количества банкротств предприятий, увеличение числа безработных.

Ожидается, что количество неплатежеспособных компаний в Германии увеличится в этом году до 14 тыс. 500 случаев, а затем существенно вырастет в 2023 году примерно на 17 тыс. компаний — рост на 17%», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, более 300 тысяч компаний в Германии по данным на ноябрь 2022 года испытывают финансовые проблемы. По сравнению с мартом 2022 года количество кандидатов на банкротство в ноябре увеличилось на 15,6%.

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