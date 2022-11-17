Тбилиси, , 15:05 — REGNUM Тбилиси готов снова выступить посредником в налаживании отношений между Баку и Еревана. Об этом 17 ноября завил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге по случаю приезда армянского коллеги Алена Симоняна.

Шалва Папуашвили Parliament.ge

«Надеюсь, что мы покажем всем, и прежде всего нашему молодому поколению, что даже перед лицом самых сложных проблем народы Южного Кавказа могут строить мирное будущее мудро и на основе взаимного сотрудничества», — сказал Папуашвили.

Он отметил, что в ходе визита делегации армянских депутатов в Грузию был подписан меморандум о сотрудничестве между комитетами по иностранным делам и культуре парламентов двух стран. Это должно способствовать укреплению отношений между республиками.

Напомним, Грузия пытается стать посредником при урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Тбилиси постоянно ссылается на успешный опыт обмена на грузинской территории армянских пленных на карты минных полей в Нагорном Карабахе, который произошел в июне 2021 года.