Москва, 17 ноября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Россия получила заверения ООН по экспорту российской продукции, сообщил 17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал решение об автоматическом продлении «зерновой сделки», о котором ранее проинформировали в МИД России. Механизм запускается, если от сторон не поступит возражений. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что возражений не было.

По словам Пескова, Россия получила заверения со стороны ООН о том, что работа по экспорту российских товаров, в том числе минеральных удобрений, заблокированных в портах стран Евросоюза, будет финализирована.