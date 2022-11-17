Москва, , 14:54 — REGNUM Россия и США проведут заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 17 ноября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков телеканалу RTVI.

Сергей Рябков Mid.ru

«Предстоят ещё контактны у нас с американцами по другим линиям, в том числе так называемой двусторонней консультативной комиссии по Договору СНВ», — сказал Рябков.

По его словам, консультации будут проходить в период с 29 ноября по 6 декабря в Каире.

Читайте ранее в этом сюжете: Foreign Policy: США с лета хотят возобновить диалог по ДСНВ с Россией