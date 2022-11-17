МИД РФ назвал сроки проведения консультаций с США по договору СНВ
Москва, 17 ноября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Россия и США проведут заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 17 ноября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков телеканалу RTVI.
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Сергей Рябков
«Предстоят ещё контактны у нас с американцами по другим линиям, в том числе так называемой двусторонней консультативной комиссии по Договору СНВ», — сказал Рябков.
По его словам, консультации будут проходить в период с 29 ноября по 6 декабря в Каире.