Москва, , 14:51 — REGNUM Москва не отвергает возможность переговоров с Киевом, но именно второй стороне диалог не нужен. Об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в эфире телеканала RTVI.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он напомнил, что переговорную позицию не раз формулировало руководство России. Москва не против переговоров с Киевом. При этом чем дольше переговоров нет, тем сложнее будет прийти к договорённостям.

«Выходить на переговоры, имея перед собой предварительные контрпродуктивные условия, это значит, что люди не хотят переговоров и не хотят результата. Это ровно то, что мы сейчас видим в позиции Киева», — подчеркнул Рябков.

Киев не хочет переговоров, поэтому и выдвигает предварительные условия. Москва считает их неприемлемыми, в том числе — о полном выводе войск.

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