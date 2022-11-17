Москва, 17 ноября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Полный разрыв отношений России с США не исключён, однако он не в интересах российской стороны. Об этом 17 ноября заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI.

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Как отметил замглавы МИД России в ответ на вопрос о возможности полного разрыва отношений между РФ и США, дальнейшее развитие отношений Москвы и Вашингтона зависит от выбора, который сделает американская сторона.

«Я ничего заранее заведомо не исключаю, но это, конечно, не наш путь и не наш ход. Мы проводим свою политику последовательно, проактивно, а не реактивно, в том числе на американском направлении, руководствуясь сугубо, исключительно нашими национальными интересами. В наших интересах не разрывать дипломатические отношения с США», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что встреча главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина и директора ЦРУ Уильяма Бернса, которая прошла в Анкаре 14 ноября, была инициирована Вашингтоном.