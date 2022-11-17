Москва, 17 ноября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Процесс ухода западных кампаний с российского рынка продолжается. Особенно он активизировался с февраля 2022 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

Siemens Pressebild Турбина Siemens

«Многие кампании пробыли на российском рынке незначительное время, используя его быстрорастущие темпы и получив значительную прибыль, поступились ею, связав свой уход с политическими мотивами.

Другое дело компания Siemens. Как известно, с конца позапрошлого века многие немецкие компании, включая компанию Siemens, присутствовали на российском и советском рынках и оставались здесь даже в самые трудные времена холодной войны.

Сейчас, когда острота западных антироссийских настроений достигла своего апогея, крупнейшая немецкая компания Siemens прекратила свое производство в России и продала бизнес.

В России Siemens являлась одним из основных поставщиков энергооборудования и электроники, а также работала в области энергетики, производстве медицинского оборудования и светотехники.

Россияне же в последние годы чаще всего связывали название этой компании с железнодорожной отраслью, с поездками в удобных вагонах, значительно отличающихся от вагонов действующих ранее поездов.

ОАО «РЖД» приобрело «Сапсаны» у Siemens, техническим обслуживанием этих поездов и вагонов также занимался немецкий концерн. Стоит ли волноваться о судьбе железнодорожной отрасли? Пожалуй нет.

После ухода Siemens из России производство и обслуживание составов и вагонов будет возложено на РЖД в лице созданной фирмы (состоящая из бывших сотрудников Siemens) ООО «ВМС. Две столицы».

По словам железнодорожников приемник Siemens должен следовать его стандартам качества. Может ли текущая ситуация повлиять на качество ремонта — неизвестно. Сейчас главная задача сохранить эксплуатацию подвижного состава.

Ранее санкции по поставке деталей не касались, например, поездов «Сапсан». Контракт с немецкими партнерами на поставку деталей для подвижного состава скоростных поездов был заключен на 30 лет.

Немного сложнее обстоит дело с электропоездами «Ласточка», но вопрос по поставке и производству комплектующих также решается, в том числе, за счет параллельного импорта и импортозамещения.

В любом случае техническое обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» будет продолжено в рамках действующего российского законодательства и под руководством и контролем РЖД», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, весь финансовый и лизинговый бизнес немецкого промышленного концерна Siemens в России продан им в конце четвертого квартала 2022 финансового года (в прошлом календарном квартале).

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