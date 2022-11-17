Москва, 17 ноября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Разрыв дипломатических отношений между Россией и США не исключён, однако не соответствует интересам Москвы. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Mgimo.ru Сергей Рябков

По его словам, Запад пытается вменить России несуществующие намерения применить ядерное оружие. Кроме того, дипломат отметил, что Соединённые Штаты «всё глубже вовлекаются в конфликт» на территории бывш. УССР. При этом Россия в военном планировании исходит из действий Вашингтона.

«Если американцы в какой-то момент сочтут для себя, что это не то что им нужно, тогда, наверное, дело кончится разрывом. Совершенно беспрецедентен уровень русофобии в США во всех звеньях и ветвях власти, в мейнстримовых СМИ. Это мы ощущаем каждодневно», — сказал Рябков в интервью RTVI.

Однако он отметил, что в интересах Москвы — поддерживать коммуникации и связи с американцами.