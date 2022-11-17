Бангкок, 17 ноября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо и его окружение прибыли в Таиланд для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает Antara.

(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

Президент и первая леди Ириана Джоко Видодо планируют посетить ужин для лидеров и делегатов саммита АТЭС вечером 17 ноября.

На следующий день, 18 ноября, президент Индонезии планирует принять участие в 29-м саммите АТЭС, который продлится до субботы, 19 ноября.

Помимо первой леди, президента также сопровождал в поездке в Бангкок секретарь кабинета президента Прамоно Анунг.

Как сообщало ИА REGNUM, главным фокусом Индонезии на саммите АТЭС станет поощрение инклюзивной и устойчивой экономики.

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