Чебоксары, , 14:48 — REGNUM В Ульяновской области ожидается очередное ухудшение погоды: регион накроют сильные снегопады. Об этом сообщает управление МЧС.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В регионе объявлен жёлтый уровень опасности, который означает, что стихия потенциально опасна. В ночь на 18 ноября прогнозируется сильный снег, мокрый снег, а днём ожидается сильный мокрый снег и дождь. В этот период образуется гололедица, налипание мокрого снега, на дорогах — снежные заносы, гололёд.

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе под воздействием южного циклона начнутся снегопады, установится снежный покров.

Ранее в администрации Ульяновска заявляли, что 17 ноября на улицы города выйдет около 70 единиц спецтехники для подметания и противогололёдной обработки тротуаров. С начала перехода на зимний режим работы для обработки использовано 185 тонн пескосоляной смеси и 10 тонн реагента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жёлтый уровень опасности объявлялся в Ульяновской области 15 — 16 ноября из-за гололедицы.

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