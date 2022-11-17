Архангельск, , 14:47 — REGNUM В Архангельской области начали разрабатывать туристические маршруты по местам воинской славы. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Туристы sbtlneet

«В области много объектов исторических мест, о которых стоит узнать каждому, и мы работаем над этим. Например, город Северодвинск и его музей поисковой работы, частный ратный музей воинской славы России в Архангельске, дом-музей Героя Советского Союза, Адмирала Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова в Котласском районе. И, конечно, Юрьевский рубеж в Плесецком округе — единственный в России военно-исторический объект полевой фортификации периода Гражданской войны, сохранившийся до наших дней», — цитирует ведомство директора центра развития туризма и культуры Архангельской области Екатерину Трофимову .

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарской области увеличат число туристических маршрутов для школьников.

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