Бухарест, 17 ноября 2022, 14:46 — REGNUM Власти ряда регионов Румынии приступили к реализации программы по выделению местным жителям одноразовой материальной помощи в размере 1000 леев ($210) для погашения задолженности по услугам ЖКХ. Об этом 17 ноября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Румыния
Румыния
PavelD

Согласно официальной информации, на соответствующие выплаты имеют право граждане Румынии, достигшие 18-летнеговозраста, и имеющие долги за потребленную электроэнергию, а также пользование газом, теплом и горячей водой. Деньги будут автоматически начислены на личную банковскую или социальную карту соискателя

По предварительным данным, проект реализуется в Бухаресте, Тимишоаре и других крупных городах страны.

Напомним, на сегодняшний день долги по ЖКХ в Румынии имеют более 75% населения.