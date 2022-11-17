Бухарест, 17 ноября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Власти ряда регионов Румынии приступили к реализации программы по выделению местным жителям одноразовой материальной помощи в размере 1000 леев ($210) для погашения задолженности по услугам ЖКХ. Об этом 17 ноября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

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Согласно официальной информации, на соответствующие выплаты имеют право граждане Румынии, достигшие 18-летнеговозраста, и имеющие долги за потребленную электроэнергию, а также пользование газом, теплом и горячей водой. Деньги будут автоматически начислены на личную банковскую или социальную карту соискателя

По предварительным данным, проект реализуется в Бухаресте, Тимишоаре и других крупных городах страны.

Напомним, на сегодняшний день долги по ЖКХ в Румынии имеют более 75% населения.