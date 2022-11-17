Москва, , 14:47 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, связанный с введением в оборот «зелёных» сертификатов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам замминистра энергетики РФ Анастасии Бондаренко, законопроект разработан с целью создания национальной системы низкоуглеродной сертификации источников электрической энергии в Российской Федерации.

В частности, в законодательство предлагается ввести понятия низкоуглеродные генерирующие объекты, квалификация генерирующего объекта, квалифицированный генерирующий объект, атрибуты генерации и сертификат происхождения электрической энергии.

Зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Наталья Назарова («Единая Россия») отметила, что начало работы по сертификации электрической энергии было положено в 1990-х годах и они действуют в Европе, США, в 55 странах Азии, Востока и Африки.

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