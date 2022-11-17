Херсон, 17 ноября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Российские военнослужащие готовят новый плацдарм для бесповоротного освобождения правобережья Херсонской области. Об этом 17 ноября сообщается в тг-канале администрации Скадовского района Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

В администрации пояснили, что в ночь с 16 на 17 ноября жители района могли слышать работу российских артиллеристов.

«Это наши ребята поразили множество целей в окрестностях Херсона, Зеленовки и Чернобаевки. Этот массированный обстрел примечателен тем, что российские войска таким образом подготавливают новый плацдарм для окончательного и бесповоротного освобождения правобережья», — говорится в сообщении администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти херсонской Каховки предупредили жителей об обстрелах населённых пунктов со стороны ВСУ.