Тбилиси, , 14:49 — REGNUM Лидеры оппозиционных партий Грузии каждый раз радостно комментируют критику в адрес страны, но не смогли «стерпеть» когда еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Евросоюза Оливер Вархели отметил прогресс в республике. Об этом 16 ноября заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал критические высказывания ряда грузинских оппозиционных политиков в адрес Вархели. Его в том числе обвинили в «пророссийскости».

«Их (оппозиционеров) единственный интерес заключается в том, чтобы как-нибудь помешать продвижению Грузии в направлении европейской интеграции», — заявил Кобахидзе.

Политик добавил, что наиболее крупные оппозиционные партии отказались сотрудничать с властями для проведения реформ, которые требует Брюссель для предоставления статуса кандидата в ЕС.

Напомним, Вархели посетил Грузию 15 ноября. Он заявил, что успехи в стране очевидны, и посетовал на то, что оппозиция не принимает участие в проведении реформ.

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