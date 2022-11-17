Оренбург, , 14:49 — REGNUM В производстве Арбитражного суда Оренбургской области находится исковое заявление воронежской компании ООО «Альта Дженетикс Раша» с требованием признать должника (оренбургское ООО «А7 Агро») банкротом. Согласно информации, опубликованной на сайте судебной инстанции, сумма исковых требований составляет 1 747 085,4 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пикантность ситуации в том, что ранее суд рассматривал дело о задолженности оренбургского агрохолдинга за сперму быков. Согласно договору ООО «Альта Дженетикс Раша» осуществила поставку замороженной спермы племенных быков-производителей (происхождением США, Канада, Нидерланды) в резервуарах с жидким азотом и расходные материалы к ней, а также инструменты и оборудование зоотехнического назначения на 1 653 257 рублей. Однако от от крупнейшего оренбургского агропроизводителя поступило в счёт оплаты специфического товара только 200 тыс. рублей.

Последовала судебная тяжба. ООО «Альта Дженетикс Раша» потребовала взыскать с ООО «А7 Агро» 2 718 353 рубля. Из них 1 653 297 рублей основного долга, 1 065 056 рублей — договорной неустойки за период, а также 36 592 рубля — расходов по уплате государственной пошлины.

Иск был удовлетворен частично. Основной долг снизили на 200 тыс. рублей. Также сократили существенно сумму неустойки — до 259 266 рублей.