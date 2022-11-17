Москва, , 14:44 — REGNUM Россия будет решительно пресекать любые попытки использовать гуманитарный коридор в Чёрном море в провокационных военных целях. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном 17 ноября.

МИД РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Должно быть также абсолютно ясно, что любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД России заявил, что «зерновая сделка» будет автоматически продлена на 120 дней.

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