Кемерово, , 14:45 — REGNUM Школьники и педагог, которые были госпитализированы после ужина в одном из образовательных учреждений Кемерова, чувствуют себя хорошо. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве образования Кузбасса.

Школьная столовая Kzn.ru

«В настоящее время идёт следствие. Проведены проверки контрольно-надзорными органами, — уточнили в минобре. — Дети и педагог чувствуют себя хорошо, завтра выписываются из больницы. Ситуация находится на контроле».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что после массового отравления школьников в Кемеровской области начата прокурорская проверка.

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Напомним десять школьников и учителя, которые приехали из Анжеро-Судженска в Кемерово на экскурсию, госпитализировали после ужина в столовой одного из образовательных учреждений.

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