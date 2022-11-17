Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM Появление в российских школах театров не вызовет особых трудностей, поэтому даже сельская школа сможет поставить спектакль. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил директор петербургского лицея № 369 Константин Тхостов.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, министр просвещений РФ Сергей Кравцов сообщил, что в 2024 году в каждой школе появится свой театр. Во многих школах уже работают такие студии, в частности, в лицее № 369 их даже две, они работают уже давно в рамках дополнительного образования. Дети охотно в них занимаются, погружаются в основы театрального мастерства.

«Давно, наверное, назрела история, когда доступные возможности российского образования открыты для любого ребёнка вне зависимости от места его обучения», — заявил директор образовательного учреждения.

Он подчеркнул, что посещение театральных студий действительно происходит вне уроков. В связи с этим занятия по театральному искусству не могут быть обязательными и принудительными, поэтому ребёнок сможет найти себя в различных видах творчества. Занятие искусством, по мнению Константина Тхостова, развивает личность учащегося.

«Нам посчастливилось жить в Петербурге. Мы имеем возможность ещё и сравнить опыт на школьной сцене с классикой жанра в передовых театрах мира, потому что петербургские театры широко известны далеко за пределами нашего города, — продолжил Тхостов. — На мой взгляд, не виноват ребёнок в том, что ему не посчастливилось родиться в нашем с вами городе».

Любая театральная постановка требует финансирования. Средства нужны на декорации, костюмы и реквизиты. Однако при наличии желания учащиеся смогут реализовать свои проекты.

«Даже сельская школа сможет удовлетворить запрос ребят, потому что есть родители, есть уроки технологии, где вполне себе в рамках той же кружковой деятельности по созданию театральных костюмов, могут быть вовлечены одноклассники и одноклассницы», — считает директор лицея.

Тхостов подчеркнул, что если у детей есть интерес к развитию, есть желание, то любая школа сможет реализовать даже самый амбициозный проект, основываясь на своих внутренних ресурсах и возможностях российского образования.