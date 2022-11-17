Москва, 17 ноября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. На фоне приближающейся рецессии в экономике Европейского союза (ЕС) наблюдается нарастание рисков для многих компаний нефинансового корпоративного сектора, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«В условиях увеличения издержек и соответствующего снижения прибыльности, обусловленных энергетическим кризисом, перегруженность этих компаний заимствованиями в условиях роста стоимости последних может в ближайшее время спровоцировать новую волну банкротств.

Многие компании, зависящие от заемного финансирования, уже столкнулись с ужесточением стандартов и условий кредитования. Ряд крупных компаний, особенно энергетических (как, например, немецкая Uniper), оказался на грани банкротства.

Особо рисковой представляется ситуация для малых предприятий стран ЕС, выживание которых в условиях кризиса, обусловленного пандемией, обеспечивалось во многом мерами фискальной поддержки.

Однако сегодня рост инфляции и ужесточение монетарной политики являются фактором наращивания задолженности малых предприятий и подрывающим их дальнейшее восстановление после пандемии.

Большие объемы задолженности предприятий в Европе, в свою очередь, делают уязвимыми кредиторов (как банки, так и небанковские финансовые институты). Многим фирмам могут вновь понадобиться меры фискальной поддержки, пространство которой даже в таких странах, как Германия, уже ограничено.

В свою очередь, инвесторы в условиях нынешней неопределенности отказываются от принятия риска, поскольку есть объективная опасность переоценить его. К факторам финансовой уязвимости, возникшими на этапе пандемии, добавились новые шоки.

В условиях ограниченности кредитного пространства для стран ЕС далеко не у всех фирм могут появиться дополнительные возможности доступа к заемному финансированию. Поэтому даже прибыльные предприятия имеют риск столкновения с неплатежеспособностью в условиях наблюдающегося шока доходов.

Вряд ли практика введения масштабных мораториев на задолженность фирм в нынешних условиях может обеспечить финансовую стабильность, поскольку длительное действие таких мораториев способствует росту кредитного риска.

Поэтому сомнительно, что моратории, равно как кредитные гарантии и новые кредиты могут выступить эффективным инструментом поддержки ликвидности, как это было ранее.

Самый важный вопрос — в том, осталось ли у стран ЕС фискальное пространство для смягчения сложившейся нагрузки на финансовые системы и предотвращения корпоративных банкротств. Маловероятно, что такое пространство есть у стран Центральной и Восточной Европы, поскольку даже самые развитые страны продолжают испытывать проблемы.

Основная причина — в неготовности синхронизированного ответа стран ЕС на мощные и нарастающие экзогенные шоки. Ужесточение финансовых условий также стало неопределенной дилеммой в условиях самой высокой инфляции за последние десятилетия и неопределенности перспектив экономического роста.

Очевидно, что никто из стран не готов бесконечно наращивать долг и ухудшать состояние своих государственных бюджетов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, более 300 тысяч всех предприятий в Германии столкнулись с финансовыми трудностями, которые могут привести к банкротству.

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