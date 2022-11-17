София, , 14:40 — REGNUM В результате спецоперации представителей управления борьбы с организованной преступностью Болгарии в населенных пунктах Гоце-Делчев, Кюстендил, Петрич, Доспат, Ракитово и Видин на юго-западе страны были задержаны семь человек, подозреваемых в сокрытии найденных предметов старины. Об этом 17 ноября сообщает софийская газета «Факты».

Полиция Болгарии (сс)apoltix

Согласно официальной информации, в ходе соответствующих обысков изъято 355 предметов эпохи поздней Римской империи и Болгарского царства. Предполагается, что некоторое артефакты были обнаружены кладоискателями в ходе незаконных археологических раскопок. По оперативной информации, ценности предназначались для отправки за рубеж.

Общая сумма конфискованных экспонатов не уточняется.

Все задержанные граждане ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей — они привлекались к административной ответственности за нелегальное кладоискательство.

Ведется следствие.