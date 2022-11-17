Москва, 17 ноября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. На одном из крупнейших рынков Москвы «Садовод» произошёл пожар, сообщил 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM источник в экстренных службах.

Niklas Freidwall Пожар

По словам собеседника агентства, произошёл в рядах рынка «Садовод», в настоящее время проводится эвакуация посетителей и работников.

Информацию о пожаре подтверждают очевидцы в социальных сетях. Они выкладывают фотографии сильного задымления в пространстве между торговыми павильонами.