На рынке «Садовод» в Москве произошёл пожар
Москва, 17 ноября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. На одном из крупнейших рынков Москвы «Садовод» произошёл пожар, сообщил 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM источник в экстренных службах.
Niklas Freidwall
Пожар
По словам собеседника агентства, произошёл в рядах рынка «Садовод», в настоящее время проводится эвакуация посетителей и работников.
Информацию о пожаре подтверждают очевидцы в социальных сетях. Они выкладывают фотографии сильного задымления в пространстве между торговыми павильонами.