Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM В Петербурге избрали меру инженеру управления по строительству метрополитена госучреждения «Дирекция транспортного строительства», который, по версии следствия, получил зарплату в размере 2,7 млн рублей за «мёртвую душу». Об этом проинформировали 17 ноября в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM рассказывало, что после проверки службы безопасности АО «Метрострой Северной Столицы» был выявлен сотрудник — инженер 1 категории Управления по строительству метрополитена СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», закрепленный за объектом «Строительство Лахтинско-Правобережной линии от станции «Спасская до станции Морской фасад».

По версии следствия, Антон Крекер договорился с должностными лицами ОАО «Метрострой» (банкрот) и АО «Метрострой Северной столицы» и трудоустроил на должность проходчика в ОАО «Метрострой» человека, который по факту к своим обязанностям не приступил. Таким образом Крекер получил от неустановленных должностных лиц ОАО «Метрострой» и АО «Метрострой Северной столицы» взятку в размере 2 716 120,99 рублей, считает следствие.

«15 ноября Крекер был задержан в порядке ст.91 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Вину признал, в содеянном раскаялся», — заметили в ОПС, добавив, что суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Крекеру запрет определенных действий на весь период предварительного следствия.

Теперь мужчине запрещено выезжать за пределы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, посещать массовые мероприятия и участвовать в них, общаться со свидетелями, подозреваемыми, обвиняемыми, а также сотрудниками АО «Метрострой Северной столицы».

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