Минск, 17 ноября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Военные киевского режима начали возводить на границе с Белоруссией железобетонный забор. Об этом 17 ноября сообщили в государственном пограничном комитете Белоруссии.

Usman48.ru Забор исправительной колонии

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В ведомстве добавили, что высота заграждения, возведенного на стороне Киева на удалении 10-15 метров от госграницы с Белоруссией, составляет три-четыре метра. Поверх забора в два ряда установлена колючая проволока.

«Этот участок оборудован рвом. Сотрудники [ВСУ] устанавливают вышки для наблюдения», ― добавил представитель погранкомитета на видео, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

По его словам, сотрудники Госпогранкомитета несут службу в усиленном режиме: ведут наблюдения за районом ведения работ, высылаются укрупнённые пограничные наряды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что киевский режим постоянно устраивает провокации на белорусской границе. По его словам, Киев стянул к белорусской границе группировку до 15 тыс. военнослужащих, осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устроил заграждения на дорожных направлениях.

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