Шебекино, Белгородская область, 17 ноября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Пострадавшей при обстреле города Шебекино Белгородской области 17 ноября местной жительнице всего 15 лет. Об этом в своём телеграм-канале сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Александр Погожев ИА REGNUM Разрушения в результате обстрелов нацистами

«Пострадала 15-летняя девочка, госпитализирована в тяжелом состоянии», — отметил депутат.

Парламентарий вместе с губернатором Вячеславом Гладковым приехал на место обстрела. По словам вице-спикера Госдумы, жилой дом полностью разрушен. Девушку в тяжёлом состоянии госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, снаряды «Града» обрушились на Шебекино утром 17 ноября.