Ейск, Краснодарский край, , 14:37 — REGNUM Жильцам пострадавшего в результате крушения Су-34 многоквартирного дома в Ейске выдадут документы о выселении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Последствия крушения Су-34 в Ейске телеграм-канал главы Кубани

В жилом доме, который 17 октября пострадал при крушении военного самолёта, аварийно-восстановительные работы начнутся 21 ноября 2022 года. До этого времени жильцам необходимо покинуть свои квартиры в связи с особенностями конструкции здания.

«Из первого по четвёртый подъезды людей расселят до окончания всех аварийно-восстановительных работ, из пятого подъезда — только до окончания демонтажных. Всем жителям помогут с выбором арендного жилья и компенсируют стоимость аренды. В ближайшее время желающим выдадут документы о выселении», — сказано в сообщении.

Разбор обрушившихся подъездов пока не начат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 октября военный самолёт упал в жилом квартале в Ейске. Причиной крушения Су-34 стало возгорание одного из двигателей при взлёте. Воздушное судно рухнуло на жилой дом, начался пожар. Погибли 15 человек, более 40 жильцов пострадали.

Читайте также: Жильцам пострадавшего дома в Ейске частично компенсируют аренду жилья