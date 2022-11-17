Калуга, 17 ноября 2022, 14:37 — REGNUM Ученица восьмого класса в школе села Ахлебинино Перемышльского района Калужской области после окончания урока русского языка потеряла сознание и умерла. 14-летняя девочка встала со стула и упала. Трагедия произошла 17 ноября, сообщил в социальных сетях губернаторе Владислав Шапша.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, на место происшествия выехали следователи. В настоящее время они проводят первоначальные следственные действия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Прокуратурой региона также проводится проверка. В школе находится областной прокурор Константин Жиляков.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что 16 ноября во время урока физкультуры в бассейне одной из школ Новосибирска под водой без сознания была обнаружена ученица второго класса. Ребёнка доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Спасти её врачам не удалось.