Калуга, 17 ноября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Ученица восьмого класса в школе села Ахлебинино Перемышльского района Калужской области после окончания урока русского языка потеряла сознание и умерла. 14-летняя девочка встала со стула и упала. Трагедия произошла 17 ноября, сообщил в социальных сетях губернаторе Владислав Шапша.

Александр Погожев ИА REGNUM Скорая помощь

«Идёт проверка обстоятельств трагического случая. На место прибыли Скорая помощь и правоохранительные органы. В школу выехал министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев. По предварительной оценке, медиков, смерть девочки наступила мгновенно, причиной стал оторвавшийся тромб», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, на место происшествия выехали следователи. В настоящее время они проводят первоначальные следственные действия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Прокуратурой региона также проводится проверка. В школе находится областной прокурор Константин Жиляков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 16 ноября во время урока физкультуры в бассейне одной из школ Новосибирска под водой без сознания была обнаружена ученица второго класса. Ребёнка доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Спасти её врачам не удалось.