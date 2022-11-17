Стамбул, Турция, 17 ноября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Стамбуле автобус отъезжавший от одной станций ударился в стену и затем выехал на тротуар. Об этом 17 ноября сообщает телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Метробус, отъезжавший от станции Kadıköy Söğütlüçeşme, сначала ударился о стену, а затем выехал на тротуар», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на место ДТП прибыли сотрудники противопожарных и медицинских бригад. При этом, как уточняет телеканал TRT Haber, по предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Суд в США приговорил Даррела Брукса, наехавшего на участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин) и ставшего виновником гибели шести человек, к пожизненному заключению.