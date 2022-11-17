Майкоп, 17 ноября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Адыгее обнаружено тело новорожденного без признаков жизни. Мертвого ребенка нашли среди отходов работники мусорного полигона в городе Адыгейске. В Следственном комитете по региону возбудили уголовное дело об убийстве, передает 17 ноября корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Утрамбовка полигона

Страшную находку обнаружили вечером 12 ноября, однако известно об этом стало только теперь. Уже установлено, что отходы, среди которых находилось тело новорожденной девочки, были доставлены на свалку из поселка Энем Тахтамукайского района.

Для установления лица, совершившего убийство, назначены судебные экспертизы, проводятся другие следственные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, труп новорожденной девочки обнаружили на днях на полигоне твердых бытовых отходов в деревне Кути Волховского района Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело.