Джакарта, , 14:34 — REGNUM В кулуарах саммита G20 лидеры Индонезии и Китая стали свидетелями презентации совместного проекта скоростного поезда Джакарта-Бандунг. Об этом президент Индонезии Джоко Видодо написал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В кулуарах саммита G20 на Бали председатель КНР Си Цзиньпин и я стали свидетелями презентации скоростного поезда Джакарта-Бандунг», — написал Джоко Видодо в социальной сети.

Президент Индонезии подтвердил, что ход строительства высокоскоростного поезда достиг 80,4%. Проект планируется ввести в эксплуатацию в середине 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Турция укрепляют сотрудничество в области продовольствия, энергетики, инноваций и технологий путем подписания меморандума о взаимопонимании в рамках саммита G20.

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