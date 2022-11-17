Аресибо, Пуэрто-Рико, , 14:33 — REGNUM Несмотря на официальные заявления об экономическом росте, в Пуэрто-Рико сейчас зарегистрировано 207 банкротств предприятий за первые 10 месяцев 2022 года, что на 17,6% больше, чем в 2021 году. Об этом пишет издание Sin Comillas.

Лодки на берегу Пуэрто-Рико

Этот показатель является самым высоким за данный период с 2019 года. Издание уточняет, что среди предприятий, подавших заявление о банкротстве, есть рестораны, пекарни, сельскохозяйственные и животноводческие компании.

Пуэрториканская пресса также сообщает, что в октябре было зарегистрировано 256 банкротств предприятий и физических лиц, что на 23,4% меньше, чем в том же месяце 2021 года.

Общее число банкротств в 2021 году составило 3863, что на 24,5% меньше, чем в 2020 году, и является самым низким показателем за последние три десятилетия.