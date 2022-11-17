Рим, 17 ноября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Новый декрет о передаче Италией оружия в поддержку киевского режима будет рассматриваться только по специальному запросу. Об этом итальянский министр обороны Гуидо Крозетто заявил в опубликованном 17 декабря интервью газете Corriere della Sera.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

«Декрет [о поставках оружия] будет рассматриваться по специальному запросу. Такого пока не поступало», — сказал Крозетто.

Вечером 16 ноября в эфире ток-шоу на итальянском телевидении глава минобороны заявил, что новый шестой пакет военной помощи Киеву не готовится. Пока Рим поставляет киевскому режиму оружие из пяти предыдущих.

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