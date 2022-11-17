Москва, , 14:30 — REGNUM Встреча главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина и директора ЦРУ Уильяма Бернса, которая прошла в Анкаре 14 ноября, была инициирована Вашингтоном. Об этом 17 ноября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Контакт был инициирован американской стороной, проведён он по линии спецслужб», — сказал Рябков в эфире телеканала RTVI.

По его словам, вопросы, которые обсуждались на этой встрече, носят «чувствительный характер».

Как сообщало ИА REGNUM, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что встреча в Нарышкина и Бернса проводилась для поддержания контактов стран.

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