Москва, 17 ноября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Встреча главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина и директора ЦРУ Уильяма Бернса, которая прошла в Анкаре 14 ноября, была инициирована Вашингтоном. Об этом 17 ноября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Контакт был инициирован американской стороной, проведён он по линии спецслужб», — сказал Рябков в эфире телеканала RTVI.

По его словам, вопросы, которые обсуждались на этой встрече, носят «чувствительный характер».

Как сообщало ИА REGNUM, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что встреча в Нарышкина и Бернса проводилась для поддержания контактов стран.