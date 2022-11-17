София, 17 ноября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Сотрудники таможенного управления Болгарии изъяли в районе КПП «Дунайский мост» на болгарско-румынской границе партию валюты на общую сумму на 1,1 млн левов (€557 тыс.). Об этом 17 ноября сообщает софийский информационный портал News. bg.

stephenwd4h0 Граница

По предварительным данным, пакеты с деньгами были спрятаны в одном из отсеков грузового автомобиля, перевозившего продукты питания из Нидерландов в Болгарию. При этом водитель транспортного средства не смог объяснить происхождения средств.

Ведется следствие.

Напомним, ранее действующее правительство Болгарии объявило о реализации масштабной программы по борьбе с контрабандой и незаконным перемещением денежных средств через государственную границу.