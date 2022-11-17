Кемерово, 17 ноября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. По факту массового отравления школьников в Кемеровской области проводится проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Ysia.ru Прокуратура

В ведомстве уточнили, что проверка организована с привлечением контролирующих органов. По предварительным данным, несколько старшеклассников из Анжеро-Судженска, которые приехали в Кемерово на экскурсию, госпитализированы с признаками пищевой инфекции.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического и иного законодательства при организации питания детей, — подчеркнули в прокуратуре. — Результаты проверки находятся на контроле».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кемерове десять школьников и учителя госпитализировали после ужина в столовой одного из образовательных учреждений.

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