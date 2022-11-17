Канский район, Красноярский край, 17 ноября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Клуб в деревне Круглово Красноярского края отремонтировали по просьбе мобилизованного земляка. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 ноября в краевом правительстве.

ru.torange.biz Ремонт

Деревня Круглово находится в Канском районе. Во время проводов бойцов на специальную военную операцию мобилизованный местный житель попросил обновить учреждение. По словам военнослужащего, его односельчане — и взрослые, и дети — очень нуждаются в клубе.

Решить вопрос с ремонтом здания было поручено местным властям. За несколько дней в клубе заменили кровлю, вставили новые окна и двери, обшили стены. Средства на внутреннюю отделку помещений и приобретение оборудования районная администрация выделит в следующем году.

«Уверен, что за будущее лето Круглово получит полноценный добротный объект культуры», — подчеркнул красноярский губернатор Александр Усс.

Напомним, на ближайшие три года краевые власти закладывают средства на строительство пяти и проектирование четырёх досуговых центров в территориях региона. В краевом правительстве подчеркнули, что ежегодно в регионе ремонтируют в среднем по десять сельских клубов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в 2022 году по нацпроекту «Культура» построили четыре дома культуры, в 16 учреждениях сделали капитальный ремонт.

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