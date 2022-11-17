Москва, , 14:28 — REGNUM Инфляция в еврозоне бьет очередные рекорды. В октябре она ускорилась к сентябрьскому показателю на 1,5% и достигла 10,6%. Экономика ЕС в целом сегодня показывает очень скромный рост и угроза рецессии никуда не исчезла, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Германия Petra B. Fritz

«Текущий 2022 год — самый сложный для Евросоюза за все время его существования. Заметно замедляются энергоемкие производства, газовый и в целом энергетический кризис фундаментально не преодолены.

На этом фоне экономика Германии в III квартале показывает самый скоромный рост: лишь 1,1% г/г, во Франции Испании этот показатель выше в 2-3 раза соответственно. Околонулевой рост, десяток стран еврозоны недосчитаются ВВП по итогам текущего года.

До конца года всей еврозоне предстоят серьезные испытания. На фоне неблагоприятного инвестиционного климата вполне логично, что финансовые проблемы возникли у сотен тысяч компаний и не только в Германии.

Происходящее изъятие российской собственности на территории Германии в пользу немецкой экономики не спасет положение дел.

ЕС надолго останется без приемлемых по рыночным ценам российских энергоресурсов, точки роста экономики еврозоны стерты. Уже сегодня почти 17% немецких компаний сократили промышленное производства.

На фоне возросших затрат немецкая экономики может лишиться около 10% промышленного потенциала из-за планируемого переноса производства в другие страны», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, почти десятая часть всех предприятий в Германии, а это более 300 тыс., столкнулась с финансовыми трудностями, которые могут привести к банкротству.

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