Вологда, , 14:28 — REGNUM Государственный Совет Коми обратится к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой оказать содействие в передаче аэродрома Воркуты в федеральную собственность. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе парламента.

Воркута. Республика Коми Anton Obolensky

Напомним, решение о передаче аэродрома Воркуты в федеральную собственность было поддержано президентом РФ еще в октябре 2021 года. Кроме того, тогда Владимир Путин поручил обеспечить устойчивую деятельность регионального авиаперевозчика АО «Комиавиатранс».

«Положительное решение этих вопросов позволит не только исключить риск закрытия аэродрома Воркуты, но и привести его в нормативное состояние и сохранить 1600 рабочих мест. От результативности решения зависит в целом и дальнейшая деятельность авиации в регионе», — отметил председатель Госсовета Сергей Усачёв.

Он также подчеркнул, что важность поддержания аэродрома в надлежащем состоянии обусловлена и тем, что во время весеннего ледохода и осеннего ледостава авиасообщение остается единственным способом добраться до многих населенных пунктов республики, входящих в Арктическую зону.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство авиационной техники предприятия «Комиавиатранса» непригодно для полетов .

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