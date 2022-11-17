Вологда, 17 ноября 2022, 14:28 — REGNUM Государственный Совет Коми обратится к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой оказать содействие в передаче аэродрома Воркуты в федеральную собственность. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе парламента.
Напомним, решение о передаче аэродрома Воркуты в федеральную собственность было поддержано президентом РФ еще в октябре 2021 года. Кроме того, тогда Владимир Путин поручил обеспечить устойчивую деятельность регионального авиаперевозчика АО «Комиавиатранс».
Он также подчеркнул, что важность поддержания аэродрома в надлежащем состоянии обусловлена и тем, что во время весеннего ледохода и осеннего ледостава авиасообщение остается единственным способом добраться до многих населенных пунктов республики, входящих в Арктическую зону.
Как сообщало ИА REGNUM, большинство авиационной техники предприятия «Комиавиатранса» непригодно для полетов .
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