Вашингтон, 17 ноября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. США нужно отказаться от помощи режиму Владимира Зеленского из-за его лжи по поводу упавшей в Польше ракеты. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Gage Skidmore Такер Карлсон. Ведущий Fox News

«Зеленский продолжал врать по ТВ. То есть, когда вы управляете страной, где свободная пресса находится под запретом, как это происходит [на территории бывш. УССР], вы можете не осознавать, что остальной мир не обязан вам верить», — сказал Карлсон в эфире.

Ведущий предложил американским властям задать себе вопрос — не пора ли перестать поддерживать Зеленского? Не слишком ли высок риск такой поддержки, не лжёт ли он намеренно, пытаясь втянуть США в войну? Карлсон допустил, что США, возможно, вообще не стоило поддерживать главу киевского режима.

«Возможно, он просто очередной коррумпированный восточноевропейский диктатор в спортивном костюме, разбогатевший на американских подачках?» — спросил он.