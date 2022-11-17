Екатеринбург, 17 ноября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Уменьшение пассажиропотока едва не стало причиной закрытия метрополитена в Екатеринбурге. Об этом журналистам заявил вице-мэр Алексей Бубнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Anthony Ivanoff Метро. в Екатеринбурге

Закрыть метро власти могли в период коронавирусных ограничений. Именно в это время метрополитен лишился около 80% от допандемийного пассажиропотока. При этом пассажиропоток до сих пор не удалось восстановить.

По словам чиновника, недостаток доходов от метрополитена не позволяет в полной мере провести модернизацию наземного общественного транспорта региона. Деньги на эти нужды предполагается получить благодаря повышению стоимости проезда в метро в 2023 году.

Отметим, сейчас стоимость проезда в екатеринбургском метро составляет 32 рубля. Последний раз тариф повышали в феврале 2022 года.

Метрополитен в уральской столице был открыт в 1991 году. Он насчитывает девять станций.