Херсон, 17 ноября 2022, 14:25 — REGNUM Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева должна выйти на свободу сегодня, 17 ноября. Об этом журналистам сообщил её супруг Павел Губарев.
Он пояснил РИА Новости, что таковы собственные данные Екатерины Губаревой, задержанной силовиками ранее.
Как сообщало ИА REGNUM, Губарева, курирующая в администрации Херсонской области социальную политику и цифровизацию, с 15 ноября прекратила выходить на связь. Позже стало известно о её задержании в рамках уголовного дела. Официальной информации об этом пока не последовало.
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