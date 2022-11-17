Херсон, , 14:25 — REGNUM Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева должна выйти на свободу сегодня, 17 ноября. Об этом журналистам сообщил её супруг Павел Губарев.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он пояснил РИА Новости, что таковы собственные данные Екатерины Губаревой, задержанной силовиками ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, Губарева, курирующая в администрации Херсонской области социальную политику и цифровизацию, с 15 ноября прекратила выходить на связь. Позже стало известно о её задержании в рамках уголовного дела. Официальной информации об этом пока не последовало.

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